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    В Никополе мужчина осквернил памятник воинам АТО

    (обновлено: )13720
    Как отмечается, в одной из социальных сетей мужчина хвалился своим поступком и размещал там фото с надписями, которые он сделал. Правоохранители установили личность хулигана.
    В Никополе мужчина осквернил памятник АТОшникам и похвастался в соцетях
    Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Никополе Днепропетровской области местный житель разрисовал памятный знак участникам АТО "Защитникам Украины". Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

    На карте Украины на памятнике он дописал ДНР, а на территории Крыма — "Россия".

    Правоохранителям удалось установить и привлечь мужчину к административной ответственности.

    Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области
    В Никополе мужчина осквернил памятник АТОшникам и похвастался в соцетях

    Его вычислили, потому что в одной из соцсетей мужчина хвастался своим поступком и размещал там фото с надписями, которые он сделал.

    Правоохранители установили личность хулигана. Им оказался 31-летний никопольчанин, неработающий, женат, ранее к ответственности не привлекался.

    Он признался в содеянном и сказал, что это был "глупый поступок".

    За содеянное мужчина привлечен к административной ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство), что влечет за собой наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка или административный арест на срок до 15 суток.

    В августе вандалы повредили надгробие на Холме Славы во Львове.

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