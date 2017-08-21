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    Во Львове вандалы повредили надгробие на Холме Славы

    (обновлено: )13913
    Ведутся поиски лиц, которые испортили памятную плиту. Решается вопрос правовой квалификации правонарушения согласно норм Уголовного кодекса Украины.
    Во Львове вандалы повредили надгробие на Холме Славы
    Фото со страницы ГУ Нацполиции в Facebook

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Во Львове с надгробия на Холме Славы украли металлические буквы и цифры. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ГУ НП во Львовской области на своей странице в соцсети Facebook.

    Пост ГУ Нацполиции во Львовской области

    Пока полиция разыскивает лиц, которые испортили памятную плиту, и устанавливают обстоятельства случившегося.

    Кроме этого, решается вопрос правовой квалификации правонарушения согласно норм Уголовного кодекса Украины.

    Ранее вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.

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