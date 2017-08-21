Во Львове вандалы повредили надгробие на Холме Славы

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Во Львове с надгробия на Холме Славы украли металлические буквы и цифры. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ГУ НП во Львовской области на своей странице в соцсети Facebook.

Пост ГУ Нацполиции во Львовской области

Пока полиция разыскивает лиц, которые испортили памятную плиту, и устанавливают обстоятельства случившегося.

Кроме этого, решается вопрос правовой квалификации правонарушения согласно норм Уголовного кодекса Украины.

Ранее вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.