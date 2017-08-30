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30.08.201712:24
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    В Днепре украли барельеф академику Яворницкому

    (обновлено: )31
    Сообщается, что с фасада дома, в котором в первой половине ХХ века проживал академик Яворницкий, ночью был украден его барельеф.
    Место, где находился барельеф академику
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В центре Днепра с фасада здания Мемориального дома-музея академика Д.И. Яворницкого украли барельеф с его изображением, сообщает Информатор.

    Академик Яворницкий жил в доме в первой половине ХХ века. Сам же дом – памятник архитектуры начала прошлого века. В память о выдающемся жителе города, именем которого назван центральный проспект, на фасаде дома установили памятный барельеф, а само строение сделали музеем.

    Ранее сообщалось, что неизвестные облили синей краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов в Полтаве.

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