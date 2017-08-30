В Днепре украли барельеф академику Яворницкому

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В центре Днепра с фасада здания Мемориального дома-музея академика Д.И. Яворницкого украли барельеф с его изображением, сообщает Информатор.

Академик Яворницкий жил в доме в первой половине ХХ века. Сам же дом – памятник архитектуры начала прошлого века. В память о выдающемся жителе города, именем которого назван центральный проспект, на фасаде дома установили памятный барельеф, а само строение сделали музеем.

Ранее сообщалось, что неизвестные облили синей краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов в Полтаве.