В Одессе женщина выбросилась из многоэтажки со второй попытки (18+)

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Одессе с седьмого этажа выбросилась 40-летняя женщина.

"Трагедия произошла на Ильфа и Петрова. Около полудня одесситка поставила стремянку на незастекленном балконе и попыталась спрыгнуть, но ее заметили соседи. Спустя некоторое время женщина совершила еще одну попытку свести счеты с жизнью. На этот раз ей уже никто не помешал. Погибшая была тяжело больна — у нее атрофированы ткани мышц, что привело к потере способности передвигаться. У женщины остался 11-летний ребенок", — сообщает подробности 7 канал.

7kanal.com.ua Погибшая женщина

На месте инцидента работают следователи полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.