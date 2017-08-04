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    Происшествия

    В Одесской области женщина завернула в пакет и выбросила новорожденного сына

    (обновлено: )15502
    В Раздольной 36-летняя местная жительница, мать еще троих малолетних детей, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранителей, оставила в недострое новорожденного ребенка.
    В Одесской области женщина завернула в пакет и выбросила новорожденного сына
    reporter.com.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Раздольной Одесской области женщина оставила в недостроенном доме пакет с новорожденным ребенком, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

    "На место происшествия выехали правоохранители и врачи, которые немедленно доставили ребенка в медицинское учреждение. По предварительным выводам медиков установлено, что мальчик родился за несколько часов, о чем свидетельствует наличие пуповины", — пишет reporter.

    reporter.com.ua
    В Одесской области женщина завернула в пакет и выбросила новорожденного сына

    Личность женщины была установлена — 36-летняя местная жительница, мать еще троих малолетних детей, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранителей.

    Ребенок находится под наблюдением медиков. Угрозы его жизни нет.

    Напомним, супруги из Киева продали новорожденного ребенка за $7 тыс.

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