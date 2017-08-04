КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Раздольной Одесской области женщина оставила в недостроенном доме пакет с новорожденным ребенком, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

"На место происшествия выехали правоохранители и врачи, которые немедленно доставили ребенка в медицинское учреждение. По предварительным выводам медиков установлено, что мальчик родился за несколько часов, о чем свидетельствует наличие пуповины", — пишет reporter.

reporter.com.ua В Одесской области женщина завернула в пакет и выбросила новорожденного сына

Личность женщины была установлена — 36-летняя местная жительница, мать еще троих малолетних детей, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранителей.

Ребенок находится под наблюдением медиков. Угрозы его жизни нет.

Напомним, супруги из Киева продали новорожденного ребенка за $7 тыс.