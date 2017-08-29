наверх
29.08.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове парень вскрыл себе вены и выбросился с 14-го этажа

    (обновлено: )6210
    В полиции рассказали, что молодой человек выпрыгнул из комнаты квартиры по месту жительства, расположенной на 14-м этаже, перед этим перерезав себе вены.
    Больница
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Харькове в ночь на вторник у многоэтажного дома на проспекте Московском было обнаружено тело парня, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Медреформа: почему в Украине рекордно много самоубийств

    "28 августа в 4:56 у дома на проспекте Московском обнаружено тело 21-летнего жителя дома, который покончил жизнь самоубийством. Парень выпрыгнул из комнаты квартиры по месту жительства, расположенной на 14-м этаже. В ходе осмотра места происшествия были изъяты кухонный нож, которым, по предварительным данным, парень пытался покончить с жизнью, перерезав себе вены", — сообщает подробности полиция.

    Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

    Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе