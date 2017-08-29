В Харькове парень вскрыл себе вены и выбросился с 14-го этажа

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Харькове в ночь на вторник у многоэтажного дома на проспекте Московском было обнаружено тело парня, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"28 августа в 4:56 у дома на проспекте Московском обнаружено тело 21-летнего жителя дома, который покончил жизнь самоубийством. Парень выпрыгнул из комнаты квартиры по месту жительства, расположенной на 14-м этаже. В ходе осмотра места происшествия были изъяты кухонный нож, которым, по предварительным данным, парень пытался покончить с жизнью, перерезав себе вены", — сообщает подробности полиция.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.