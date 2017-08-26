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    Происшествия

    В Донецкой области две пожилые женщины подорвались на мине

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (173)

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    По информации ОБСЕ, две женщины - 60 и 56 лет были ранены в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста ВСУ к северу от подконтрольного правительству села Березовое.
    Предупреждение о минах в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Под городом Харцызском Донецкой области подорвались на мине две женщины, сообщается на сайте миссии ОБСЕ в Украине.

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    "Две женщины — 60 и 56 лет были ранены в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста ВСУ к северу от подконтрольного правительству села Березовое (31 км на северо-запад от Донецка)", — говорится в сообщении.

    По словам медработников, женщины ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где 56-летняя женщина задела взрывное устройство, от взрыва которого она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы.

    Вторая женщина находилась на расстоянии около 20 метров от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.

    Отмечается, что военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем машина скорой помощи доставила их в больницу. Состояние обеих женщин удовлетворительное.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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