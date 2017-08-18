В Луганской области подорвался 13-летний подросток

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Станично-Луганском районе Луганской области подорвался 13-летний подросток, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Только что поступила информация из Станично-Луганского отдела полиции о том, что в селе Теплое во дворе частного дома подорвался 13-летний подросток. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. По предварительной информации, мальчик принес домой опасный предмет и, пытаясь его разобрать, подорвался. Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в Лисичанске (минно-взрывная травма живота, ампутация верхних конечностей)", — написала Погукай.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.