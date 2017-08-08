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    Происшествия

    Экс-атошник угрожал женщине подорвать гранату в Киевской области

    (обновлено: )4310
    Как сообщили в полиции, 37-летний житель хранил по месту жительства незаконные боевые припасы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, дебошир был задержан.
    Экс-атошник угрожал взорвать гранату в Киевской области
    Национальная полиция Украина

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Бывший боец антитеррористической операции угрожал женщине взорвать гранату в Тараще Киевской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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    "В 20.30 по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение от жительницы г. Тараща о том, что наглядно знакомый мужчина угрожает взорвать гранату. При осмотре места происшествия сотрудники полиции во дворе изъяли гранату РГД-5. При дальнейшем осмотре дома в одной из комнат обнаружили еще одно подобное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

    Незаконный боевой запас 37-летний местный житель хранил по месту своего жительства. По предварительным данным, этот человек принимал участие в зоне проведения антитеррористической операции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают пути поступления боеприпасов.

    Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

    Национальная полиция Украина
    Экс-атошник угрожал взорвать гранату в Киевской области

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Дебошир задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина угрожал взорвать больницу в центре города.

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