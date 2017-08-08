Экс-атошник угрожал женщине подорвать гранату в Киевской области

Национальная полиция Украина

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Бывший боец антитеррористической операции угрожал женщине взорвать гранату в Тараще Киевской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В 20.30 по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение от жительницы г. Тараща о том, что наглядно знакомый мужчина угрожает взорвать гранату. При осмотре места происшествия сотрудники полиции во дворе изъяли гранату РГД-5. При дальнейшем осмотре дома в одной из комнат обнаружили еще одно подобное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Незаконный боевой запас 37-летний местный житель хранил по месту своего жительства. По предварительным данным, этот человек принимал участие в зоне проведения антитеррористической операции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают пути поступления боеприпасов.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Национальная полиция Украина Экс-атошник угрожал взорвать гранату в Киевской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Дебошир задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина угрожал взорвать больницу в центре города.