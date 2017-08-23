В Ужгороде горела квартира в многоэтажке: более 12 людей эвакуировали

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Ужгороде произошел пожар в многоэтажном жилом доме, сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области. Инцидент произошел в 6:10 утра среды.

Пожар начался в квартире на третьем этаже.

Уже в 6:28 пожар был локализован, а в 7:35 полностью ликвидирован. В ходе тушения пожара подразделения эвакуировали 12 человек, соседей с верхних и нижних этажей.

Материальный ущерб устанавливается, но квартира почти выгорела полностью. Спасти в этой квартире ничего уже не удалось. В квартире проживал один человек, которого не оказалось дома.

Напомним, пожар произошел на территории воинской части в Лозовой Харьковской области.