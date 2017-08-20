Задержаны автоугонщики, похитившие машину Нацполиции

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Полиция задержала группу автоугонщиков, которые похитили в том числе и один из автомобилей Национальной полиции, сообщил на своей странице в Twitter глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли и авто Нацполиции и прятали в Обуховском р-не. Задержали трех организаторов", — отметил он.

На странице Департамента уголовного розыска ведомства в Facebook отмечается, что сейчас продолжаются обыски. О подробностях обещают сообщить позже.

@knyazevsergii Полиция задержала группу автоугонщиков

Ранее СМИ сообщили, что 11 августа был угнан служебный автомобиль МВД Lexus GX.