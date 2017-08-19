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    Мощный селевой поток снес несколько десятков машин в Крыму

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    Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы на полуострове нарушилось электроснабжение.
    Последствия схода селевого потока. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, сошедшего на трассе в районе города Судак в Крыму вечером в пятницу, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС на полуострове.

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    Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу, 18 августа, в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи.

    "Сигнал о происшествии, сходе селевого потока, поступил в МЧС в 19:02, несколько десятков автомобилей оказались в заторе на участке трассы от села Грушевка до города Судак в районе села Дачное. В результате схода селевого потока пострадало несколько десятков автомобилей, образовался затор. Пострадавших и погибших нет", — говорится в сообщении.

    На место происшествия были направлены спасатели МЧС и сотрудники автоинспекции для регулирования движения.

    Пресс-служба уточнила, что селевой поток привел к опрокидыванию многих машин в кювет и к затору. Работа спасателей на месте продолжается.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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