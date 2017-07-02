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    В мире

    В Китае людей накрыл оползень, есть жертвы

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    Инцидент произошел в провинции Хунань из-за обильных дождей, начавшихся еще в пятницу. В настоящий момент местные власти проводят поисково-спасательную операцию.
    Оползень. Архивное фото
    REUTERS/Dinuka Liyanawatte

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Китае в результате схождения оползня погибли три человека, еще 19 пострадали и пятеро числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

    Смотрите также: Смертельный оползень в Китае: работа спасателей

    По данным агентства, инцидент произошел в провинции Хунань из-за обильных дождей, начавшихся еще в пятницу.

    В настоящий момент местные власти проводят поисково-спасательную операцию.

    Напомним, ранее оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань, погребя под собой 62 домашних хозяйства. По последним данным, погибли 24 человека.

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