В Китае людей накрыл оползень, есть жертвы

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КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Китае в результате схождения оползня погибли три человека, еще 19 пострадали и пятеро числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным агентства, инцидент произошел в провинции Хунань из-за обильных дождей, начавшихся еще в пятницу.

В настоящий момент местные власти проводят поисково-спасательную операцию.

Напомним, ранее оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань, погребя под собой 62 домашних хозяйства. По последним данным, погибли 24 человека.