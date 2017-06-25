наверх
25.06.201703:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сейсмологи не исключают схождения оползней после землетрясения в Японии

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (163)

    (обновлено: )10
    По словам профессора Университета Тохоку Синдзи Тоды, земля может быть мягкой из-за дождей, поэтому следует следить за возможностью возникновения оползней.
    Землетрясение в Японии
    REUTERS Mandatory credit Kyodo

    КИЕВ, 25 июн – РИА Новости Украина. Японские сейсмологи предупреждают о возможности возникновения оползней в центральной префектуре Нагано после произошедшего в регионе землетрясения магнитудой 5,7.

    Землетрясение в Греции. Остров Лесбос. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Разрушительное землетрясение в Греции. Остров Лесбос - в руинах

    "Земля может быть мягкой из-за дождей, поэтому следует следить за возможностью возникновения оползней", — цитирует телеканал NHK слова профессора Университета Тохоку Синдзи Тоды.

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в воскресенье в центральной части Японии. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по местному времени (01.02 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

    Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

    Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Угрозы возникновения цунами нет. В результате землетрясении на время было остановлено движение скоростных поездов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Торецк. На месте попадания снаряда в водовод
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против