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    В мире

    Число жертв оползня в Китае резко возросло

    (обновлено: )37
    По состоянию на утро 25 июня на месте бедствия обнаружены тела еще 9 погибших, 109 человек числятся пропавшими без вести. По данным СМИ, в настоящее время в спасательной операции задействованы более 2500 человек.
    Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань в Китае
    cgtn.com

    КИЕВ, 25 июн – РИА Новости Украина. Число жертв схода оползня в провинции Сычуань юго-западе Китая увеличилось до 24, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CGTN.

    Ранее сообщалось о 15 жертвах.

    Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

    news.cn
    Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань в Китае

    "По состоянию на 11.20 25 июня на месте бедствия обнаружены тела еще 9 погибших, 109 человек числятся пропавшими без вести", — говорится в сообщении телеканала.

    По данным СМИ, в настоящее время в спасательной операции задействованы более 2500 человек.

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