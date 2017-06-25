Число жертв оползня в Китае резко возросло

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости Украина. Число жертв схода оползня в провинции Сычуань юго-западе Китая увеличилось до 24, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CGTN.

Ранее сообщалось о 15 жертвах.

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

news.cn Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань в Китае

"По состоянию на 11.20 25 июня на месте бедствия обнаружены тела еще 9 погибших, 109 человек числятся пропавшими без вести", — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, в настоящее время в спасательной операции задействованы более 2500 человек.