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    В Китае более 100 человек оказались под завалами из-за оползня

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    Инцидент произошел утром в субботу около 06.00. Оползень накрыл около 40 домов. По имеющимся данным, причиной оползня стали продолжающиеся дожди.
    Мощный оползень в Китае
    russian.news.cn

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина.  В уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань более 100 человек оказались погребены под завалами в результате схода оползня, сообщает телеканал CCTV.

    Смотрите также: Чудовищное наводнение и оползни на Шри-Ланке: более 160 жертв

    По имеющимся данным, причиной оползня стали продолжающиеся дожди.

    Инцидент произошел утром в субботу около 06.00. Оползень накрыл около 40 домов.

    Напомним, на Шри-Ланки в результате наводнений погибли 164 человека, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.

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