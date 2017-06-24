В Китае более 100 человек оказались под завалами из-за оползня

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань более 100 человек оказались погребены под завалами в результате схода оползня, сообщает телеканал CCTV.

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По имеющимся данным, причиной оползня стали продолжающиеся дожди.

Инцидент произошел утром в субботу около 06.00. Оползень накрыл около 40 домов.

Напомним, на Шри-Ланки в результате наводнений погибли 164 человека, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.