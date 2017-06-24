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    Оползень в Китае: число жертв увеличилось до 15 человек - СМИ

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    Как сообщается, более 120 человек считаются пропавшими без вести в результате схода оползня в Китае. Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 15 человек.
    Машина китайской скорой помощи. Архивное фото
    flickr.com/egorgrebnev

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В результате схода оползня в провинции Сычуань в Китае погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

    Наводнение и оползни на Шри-Ланке: погибли более 160 человек
    ISHARA S. KODIKARA / AFP
    Чудовищное наводнение и оползни на Шри-Ланке: более 160 жертв

    Согласно информации, более 120 человек считаются пропавшими без вести. Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 15 человек.

    Ранее сообщалось о пяти жертвах. Оползень сошел вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

    В данный момент в поисках выживших, по данным агентства, участвуют более тысячи человек.

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