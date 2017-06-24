Оползень в Китае: число жертв увеличилось до 15 человек - СМИ

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В результате схода оползня в провинции Сычуань в Китае погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно информации, более 120 человек считаются пропавшими без вести. Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 15 человек.

Ранее сообщалось о пяти жертвах. Оползень сошел вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

В данный момент в поисках выживших, по данным агентства, участвуют более тысячи человек.