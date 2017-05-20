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    В Индии 14 тыс паломников заблокированы из-за сильного оползня

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    Оползень сошел в пятницу днем в девяти километрах от города Джошимат рядом с одним из мест паломничества. Он заблокировал автомагистраль, соединяющую города Ришикеш и Бадринатх.
    Оползень. Архивное фото
    REUTERS/Dinuka Liyanawatte

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В индийском округе Чамоли застряли 14 тысяч паломников из-за сильного оползня, пишет газета Times of India.

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    По данным издания, оползень сошел в пятницу днем в девяти километрах от города Джошимат рядом с одним из мест паломничества. Он заблокировал автомагистраль, соединяющую города Ришикеш и Бадринатх. Около 60 метров дороги были повреждены. Данных о пострадавших паломниках не поступало.

    По словам начальника полиции округа Чамоли Трипти Бхатта (Tripti Bhatt), более 2,5 тысячи паломников были заблокированы в трех населенных пунктах округа. Еще около 11 тысяч паломников находились в городе Бадринатх.

    Ожидается, что движение будет восстановлено к вечеру субботы.

    Напомним, в конце апреля под оползнем, который накрыл в Киргизии село, оказались 24 человека, все они погибли.

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