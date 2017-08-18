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    Вирус Коксаки: в Кривом Роге заразились 14 человек

    (обновлено: )23601
    Отметим, что вирус проявляется сыпью на конечностях, высокой температурой.Симптомы также похожи на грипп, ОРВИ или стоматит у детей. Врачи уверяют, что вирус Коксаки не оставляет никаких последствий в организме человека, если вовремя диагностировать.
    Вирус Коксаки
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. В Кривом Роге уже зафиксировано 14 случаев заболевания вирусом Коксаки. Все заболевшие находятся на лечении в 1-й горбольницы, сообщает krlife со ссылкой на главврача инфекционной больницы Елену Партоеву.

    По ее словам, вирус проявляется значительной сыпью на верхних и нижних конечностях, вокруг и на слизистой рта, сильной головной болью, высокой температурой. Поэтому очень схож на грипп, ОРВИ или стоматит у детей.

    При правильном и вовремя начатом лечении, заболевание на вирус Коксаки не оставляет никаких последствий в организме человека.

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