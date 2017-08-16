В Николаеве окровавленный мужчина бегал по улице

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Мужчину, который бежал по городу весь в крови, задержали во вторник вечером в Корабельном районе Николаева, сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

Пост Патрульной полиции Николаева

Окровавленного пациента пытался догнать врач. Оказалось, что мужчину доставили в больницу после попытки суицида, но когда "скорая" остановилась на территории больницы, он решил убежать.

Правоохранителям удалось остановить беглеца, а также кровотечение из его ран на руках.

После этого мужчину направили в реанимационное отделение.

Напомним, в Харьковской области 16-летний подросток покончил с собой. Он повесился на веревке.