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    В Николаеве окровавленный мужчина бегал по улице

    (обновлено: )111
    Как выяснилось, мужчина был доставлен в больницу после попытки суицида. Однако он решил сбежать от врачей. Полиции Николаева удалось становить беглеца, а также кровотечение из его ран на руках.
    Задержание окровавленного мужчины в Николаеве
    Фото со страницы Патрульной полиции Николаева в Facebook

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Мужчину, который бежал по городу весь в крови, задержали во вторник вечером в Корабельном районе Николаева, сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

    Пост Патрульной полиции Николаева

    Окровавленного пациента пытался догнать врач. Оказалось, что мужчину доставили в больницу после попытки суицида, но когда "скорая" остановилась на территории больницы, он решил убежать.

    Правоохранителям удалось остановить беглеца, а также кровотечение из его ран на руках.

    После этого мужчину направили в реанимационное отделение.

    Напомним, в Харьковской области 16-летний подросток покончил с собой. Он повесился на веревке.

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