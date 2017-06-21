Под Киевом 13-летний школьник покончил с собой

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В Боярке под Киевом 13-летний мальчик покончил с собой, повесившись на бельевой веревке в квартире. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Тело ребенка обнаружила мать, когда вечером вернулась домой.

"Установлено, что вечером отчим мальчика вместе с дочерью пошел на детскую площадку. Мать, выходя из дома на занятия по спорту, сказала сыну, чтобы тот оставил игры с мобильным телефоном и пошел на улицу играть с друзьями. Однако он не послушался и остался дома один", — говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты капроновая веревка для белья, мобильный телефон, принадлежавший мальчику, компьютерный системный блок.

Отметим, что при проведении мониторинга социальных сетей интернет работники киберполиции не обнаружили участия малолетнего ребенка в сообществах, пропагандирующих смерть.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины, толкнувшие 13-летнего школьника на смертельный шаг.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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