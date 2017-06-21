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    Киев

    Под Киевом 13-летний школьник покончил с собой

    (обновлено: )5201
    При проведении мониторинга социальных сетей интернет работники киберполиции не обнаружили участия малолетнего ребенка в сообществах, пропагандирующих смерть.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В Боярке под Киевом 13-летний мальчик покончил с собой, повесившись на бельевой веревке в квартире. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

    Тело ребенка обнаружила мать, когда вечером вернулась домой.

    Место происшествия. Архивное фото
    @volynpost
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    "Установлено, что вечером отчим мальчика вместе с дочерью пошел на детскую площадку. Мать, выходя из дома на занятия по спорту, сказала сыну, чтобы тот оставил игры с мобильным телефоном и пошел на улицу играть с друзьями. Однако он не послушался и остался дома один", — говорится в сообщении.

    С места происшествия изъяты капроновая веревка для белья, мобильный телефон, принадлежавший мальчику, компьютерный системный блок.

    Отметим, что при проведении мониторинга социальных сетей интернет работники киберполиции не обнаружили участия малолетнего ребенка в сообществах, пропагандирующих смерть.

    Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины, толкнувшие 13-летнего школьника на смертельный шаг.

    По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Ранее сообщалось, что в Харькове 22-летний студент покончил с собой, прыгнув с крыши 14-этажного здания. Трагедия произошла улице Гольдберговской, 11. Молодой человек от полученных травм умер на месте.

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