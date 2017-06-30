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30.06.201710:32
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    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой

    (обновлено: )38
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Las Vegas Review-Journal
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Las Vegas Review-Journal
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Las Vegas Review-Journal
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Las Vegas Review-Journal
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Las Vegas Review-Journal
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Las Vegas Review-Journal

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    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой

    Пациент открыл стрельбу в одной из больниц Лас-Вегаса, ранил двух человек, после чего покончил с собой, сообщает газета Las Vegas Review-Journal.

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    Представитель полиции сообщила, что зарегистрированный в поликлинике мужчина попросил принять его без очереди, а после отказа начал стрелять.

    Стрельба происходила в одном из кабинетов учреждения, где находились около десяти человек. Вооруженный мужчина ранил двух сотрудников из числа медицинского персонала, они госпитализированы, их жизни вне опасности. Еще два человека получили травмы в результате возникшей паники.

    Согласно информации на своем сайте, клиника специализируется на купировании болевых синдромов с помощью акупунктуры, ароматерапии, массажа и молитв.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд.

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