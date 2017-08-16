В Киеве коммунальное предприятие забросали "коктейлями Молотова"

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В ночь на среду неизвестные бросили два "коктейля Молотова" в здание КП "Киевблагоустройство", в результате чего в помещении возник пожар. Об этом сообщил и.о. директора предприятия Андрей Андреев в соцсети Facebook.

По его словам, преступление совершили в 1:30.

Андрей Андреев в Facebook В здание КП "Киевблагоустройство" бросили "коктейли Молотова"

"На здание КП "Киевблагоустройство" совершено нападение. Неизвестные перелезли через забор, проникли на территорию учреждения и бросили два "коктейля Молотова" в большой кабинет, где находятся рабочие места наших сотрудников. Тушение пожара проведено оперативно", — написал Андреев.

В результате пожара повреждены офисная мебель и техника.

Скриншот сообщения

Андреев расценивает этот поступок "как угрозу или месть предприятию, которое в течение последних лет ведет последовательную политику по уборке незаконных временных сооружений по всему Киеву".

В конце июля в Одессе суд забросали "коктейлями Молотова" и взяли в заложники сотрудников.