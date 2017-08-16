наверх
16.08.201713:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве коммунальное предприятие забросали "коктейлями Молотова"

    (обновлено: )15440
    Глава "Киевблагоустройства" расценивает поджог "как угрозу или месть предприятию, которое в течение последних лет ведет последовательную политику по уборке незаконных временных сооружений по всему Киеву".
    В здание КП Киевблагоустройство бросили коктейли Молотова
    Андрей Андреев в Facebook

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В ночь на среду неизвестные бросили два "коктейля Молотова" в здание КП "Киевблагоустройство", в результате чего в помещении возник пожар. Об этом сообщил и.о. директора предприятия Андрей Андреев в соцсети Facebook.

    По его словам, преступление совершили в 1:30.

    Андрей Андреев в Facebook
    В здание КП "Киевблагоустройство" бросили "коктейли Молотова"

    "На здание КП "Киевблагоустройство" совершено нападение. Неизвестные перелезли через забор, проникли на территорию учреждения и бросили два "коктейля Молотова" в большой кабинет, где находятся рабочие места наших сотрудников. Тушение пожара проведено оперативно", — написал Андреев.

    В результате пожара повреждены офисная мебель и техника.

    Скриншот сообщения

    Андреев расценивает этот поступок "как угрозу или месть предприятию, которое в течение последних лет ведет последовательную политику по уборке незаконных временных сооружений по всему Киеву".

    В конце июля в Одессе суд забросали "коктейлями Молотова" и взяли в заложники сотрудников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Нападение на машину почтовой службы
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?