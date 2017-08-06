В Харькове бросили "коктейль Молотова" в окно магазина

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В Харькове злоумышленники бросили "коктейль Молотова" в окно магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Полиция Харькова устанавливает лиц, которые бросили в магазин бутылку с горючим веществом. В результате происшествия пострадавших лиц нет. Сумма ущерба устанавливается", — говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие случилось 5 августа в 03:08. Группа злоумышленников путем разбития окна в магазине на проспекте Александровском бросила в помещение бутылку с зажигательной веществом, в результате чего возник пожар общей площадью 60 кв/м.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В конце июля в Одессе суд забросали "коктейлями Молотова" и взяли в заложники сотрудников.