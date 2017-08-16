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    В центре Черновцов неадекватный мужчина с кулаками бросался на людей

    (обновлено: )4910
    Мужчина вел себя неадекватно, толкнул молодую девушку на ограду у дороги и пытался бить ее ногами по голове. По словам очевидца, мужчину удалось успокоить только благодаря неравнодушным людям.
    В центре Черновцов неадекватный мужчина бросался на людей
    Бася Хамудис Черновицкий в facebook

    КИЕВ, 16 авг — РИА новости Украина. В центре Черновцов мужчина бросался с кулаками на прохожих, одну из проходивших мимо девушек он толкнул на ограждение и пытался бить по голове. Об этом говорится в сообщении сообщества "СтопХам Буковина" в соцсети Facebook.

    Как отмечается, мужчина вел себя неадекватно, толкнул молодую девушку на ограду у дороги и пытался бить ее ногами по голове.

    Скриншот сообщения

    "Сегодня утром, жители Черновцов, а также гости города были шокированы неадекватным поведением мужчины на улице Университетской. Он набрасывался на прохожих с кулаками, молодую девушку толкнул на ограждение у дороги и пытался ногами бить по голове, на мужчину два раза накинулся", — говорится в сообщении.

    Бася Хамудис Черновицкий в facebook
    В центре Черновцов неадекватный мужчина бросался на людей

    По словам очевидца, мужчину удалось успокоить только благодаря неравнодушным людям.

    "Благодаря неравнодушным прохожим буйного мужчину удалось успокоить. Вызвали полицию, которая приехала через 40 минут и то, как сказал работник "Укртелекома", наверное, после того, как сделали повторный вызов уже начальника отдела", — добавили в сообществе.

    Напомним, ранее на дискотеке в ночном клубе села Приморское (ранее Большевик) Голопристанского района Херсонской области произошла драка со стрельбой, пострадали два жителя Киева.

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