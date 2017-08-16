В центре Черновцов неадекватный мужчина с кулаками бросался на людей

КИЕВ, 16 авг — РИА новости Украина. В центре Черновцов мужчина бросался с кулаками на прохожих, одну из проходивших мимо девушек он толкнул на ограждение и пытался бить по голове. Об этом говорится в сообщении сообщества "СтопХам Буковина" в соцсети Facebook.
Как отмечается, мужчина вел себя неадекватно, толкнул молодую девушку на ограду у дороги и пытался бить ее ногами по голове.
"Сегодня утром, жители Черновцов, а также гости города были шокированы неадекватным поведением мужчины на улице Университетской. Он набрасывался на прохожих с кулаками, молодую девушку толкнул на ограждение у дороги и пытался ногами бить по голове, на мужчину два раза накинулся", — говорится в сообщении.
По словам очевидца, мужчину удалось успокоить только благодаря неравнодушным людям.
"Благодаря неравнодушным прохожим буйного мужчину удалось успокоить. Вызвали полицию, которая приехала через 40 минут и то, как сказал работник "Укртелекома", наверное, после того, как сделали повторный вызов уже начальника отдела", — добавили в сообществе.
Напомним, ранее на дискотеке в ночном клубе села Приморское (ранее Большевик) Голопристанского района Херсонской области произошла драка со стрельбой, пострадали два жителя Киева.