Драка на херсонском курорте. Местная молодежь столкнулась с киевлянами

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Драка со стрельбой произошла на дискотеке в ночном клубе села Приморское (ранее Большевик) Голопристанского района Херсонской области, пострадали два жителя Киева, сообщило в понедельник издание "Херсонцы".

"Приезжие киевляне что-то не поделили с местной молодежью. Гостям предложили "выйти и разобраться", после чего у развлекательного заведения разразилась массовая драка с участием около десятка "бойцов". В разгар рукопашной к дерущимся подбежал человек с охотничьим ружьем, и выпалил из него в воздух, а затем скрылся", — сказано в сообщении.

По данным издания, к месту происшествия вызывали "скорую": у одного из пострадавших – перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма, у другого – ушибы и рваная рана поясницы.

Личность стрелявшего пока не установлена, сообщили в Голопристанском отделе Нацполиции. Открыто уголовное производство.

На минувшей неделе на пляже в Полтаве произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, ребенок был прооперирован. Стрелявший задержан.