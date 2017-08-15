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    Драка на херсонском курорте. Местная молодежь столкнулась с киевлянами

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    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения (550)

    (обновлено: )141042
    По данным местного издания, конфликт возник на дискотеке. Жители Приморского предложили гостям из столицы "выйти и разобраться". В ходе разборок один мужчина выстрелил в воздух и скрылся. Двое киевлян пострадали.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Драка со стрельбой произошла на дискотеке в ночном клубе села Приморское (ранее Большевик) Голопристанского района Херсонской области, пострадали два жителя Киева, сообщило в понедельник издание "Херсонцы".

    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН
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    "Приезжие киевляне что-то не поделили с местной молодежью. Гостям предложили "выйти и разобраться", после чего у развлекательного заведения разразилась массовая драка с участием около десятка "бойцов". В разгар рукопашной к дерущимся подбежал человек с охотничьим ружьем, и выпалил из него в воздух, а затем скрылся", — сказано в сообщении.

    По данным издания, к месту происшествия вызывали "скорую": у одного из пострадавших – перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма, у другого – ушибы и рваная рана поясницы.

    Личность стрелявшего пока не установлена, сообщили в Голопристанском отделе Нацполиции. Открыто уголовное производство. 

    На минувшей неделе на пляже в Полтаве произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, ребенок был прооперирован. Стрелявший задержан.

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