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    Новое заражение ботулизмом зафиксировали в Харькове

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    Смертельно опасная еда. Кто ответит? (60)

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    Первые симптомы у пострадавшего возникли 11 августа, через 20 часов после употребления рыбы - внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание. Больной был госпитализирован в реанимационное отделение.
    Вяленая рыба. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Харькове зафиксирован новый случай ботулизма. В этот раз после употребления вяленой плотвы пострадал 24-летний мужчина, сообщает Харьковский областной лабораторный центр МОЗ.

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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    Первые симптомы у пострадавшего возникли 11 августа, через 20 часов после употребления рыбы — внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание. В ходе расследования установлено, что молодой человек, 1993 года рождения, ел рыбу, которую купил в магазине "Теплые моря".

    Больной был госпитализирован в реанимационное отделение. Емы был введен поливалентный ботулинический токсин. Состояние больного средней тяжести. При обследовании магазина сопроводительные документы на партию указанной рыбы субъектом хозяйственной деятельности не предоставлены.

    Ранее пресс-служба полиции Харьковской области сообщала, что в Харьковскую инфекционную больницу была госпитализирована 22-летняя местная жительница с предварительным диагнозом ботулизм.

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