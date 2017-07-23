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    В Харькове зафиксирована вспышка ботулизма

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    По данным полиции, девушка отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов. После госпитализации девушку подключили к аппарату искусственного дыхания.
    Автомобиль скорой помощи
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Харьковскую инфекционную больницу была госпитализирована 22-летняя местная жительница с предварительным диагнозом ботулизм, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Харьковской области.

    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    "Мать пострадавшей объяснила, что вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие. В больнице состояние девушки ухудшилось и 22 июля она была присоединена к аппарату искусственного дыхания", — говорится в сообщении.

    Состояние здоровья девушки тяжелое.

    Правоохранители установили, что девушка отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов на улице Клочковская.

    По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось о новом случае заболевания ботулизмом в Хмельницком. Напомним, в Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм".

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