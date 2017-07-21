В Украине выявлен новый случай ботулизма: женщина ела "кильку в томате"

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Украине был выявлен новый случай ботулизма, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как стало известно, 59-летняя пациентка Хмельницкой городской инфекционной больницы 13 июля 2017 была госпитализирована с диагнозом "ботулизм, средняя форма тяжести". По мнению экспертов, заболевание вероятно было обусловило употребление рыбной консервы "килька в томате" промышленного производства.

Женщина рассказала медикам, что употребляла консервированную продукцию домашнего изготовления (тушенка из свинины) и рыбную консерву промышленного производства (килька в томате).

В Госпродпотребслужбе также подчеркнули, что 10 июля было дано поручение по сбору информации среди операторов рынка пищевых продуктов по соблюдению ветеринарно санитарных требований и санитарного законодательства. В регионах были созданы рабочие группы по проверке мест несанкционированной торговли рыбной продукцией, активизирована работа комиссионных обследований учреждений продовольственной торговли и общественного питания на предмет соблюдения ветеринарно-санитарных требований и требований санитарного законодательства, мест стихийной торговли.

Напомним, 18 июля стало известно, что люди заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов промышленного производства.