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    Общество

    Ботулизм "шагает по продуктам": инфекцию нашли в консервах

    (обновлено: )23912
    Инфекционист рассказала, какие профилактические меры нужно принять. Следует ограничить или вовсе отказаться от употребления консервированной продукции, купленной в магазинах и произведенной в промышленных условиях.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Украине зафиксированы новые случаи ботулизма. Люди заболели после употребления рыбных консервов промышленного производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

    Скриншот поста Ольги Голубовской в Facebook

    "Прогресс не стоит на месте, дорогие друзья, у нас несколько новых случаев ботулизма, один из которых обусловлен употреблением рыбной консервы ПРОМЫШЛЕННОГО производства", — написала Голубовская.

    В Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм".

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