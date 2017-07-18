Ботулизм "шагает по продуктам": инфекцию нашли в консервах

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Украине зафиксированы новые случаи ботулизма. Люди заболели после употребления рыбных консервов промышленного производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Скриншот поста Ольги Голубовской в Facebook

"Прогресс не стоит на месте, дорогие друзья, у нас несколько новых случаев ботулизма, один из которых обусловлен употреблением рыбной консервы ПРОМЫШЛЕННОГО производства", — написала Голубовская.

В Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм".