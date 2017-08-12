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    Происшествия

    Не справился с управлением. В Ивано-Франковске BMW насмерть сбил пешехода

    (обновлено: )5910
    Сообщается, что водитель, гражданин 1991 года рождения, сбил пешехода в центре Ивано-Франковска, который от множественных травм скончался в больнице
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске 26-летний водитель на BМW 520 сбил пешехода.

    "Водитель, гражданин 1991 года рождения двигался по улице Грушевского в сторону улицы Госпитальной на автомобиле BМW 520. Он допустил наезд на пешехода, 1962 года рождения. Пешеход получил телесные повреждения в виде политравмы, закрытой черепно-мозговой травмы", — сообщает подробности ресурс 0342.ua.

    В результате множественных травм мужчина скончался.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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