Не справился с управлением. В Ивано-Франковске BMW насмерть сбил пешехода

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске 26-летний водитель на BМW 520 сбил пешехода.

"Водитель, гражданин 1991 года рождения двигался по улице Грушевского в сторону улицы Госпитальной на автомобиле BМW 520. Он допустил наезд на пешехода, 1962 года рождения. Пешеход получил телесные повреждения в виде политравмы, закрытой черепно-мозговой травмы", — сообщает подробности ресурс 0342.ua.

В результате множественных травм мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.