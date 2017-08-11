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    Происшествия

    В центре Харькова сожгли Lexus

    (обновлено: )17610
    Люксовый автомобиль пострадал в результате поджога. Правоохранители устанавливают личности поджигателей. Неизвестные бросили что-то под машину, после чего она загорелась.
    В Харькове сожгли автомобиль
    Полиция Харьковской области

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Тобольской горит автомобиль, поступило в Шевченковский отдела полиции Харькова 10 августа.

    Полиция Харьковской области
    В Харькове сожгли автомобиль

    В результате пожара у автомобиля Lexus повреждена часть капота и пассажирские двери, сообщает пресс-служба областного управления полиции. Никто не пострадал. Правоохранители устанавливают личности поджигателей.

    Владелец иномарки рассказал полицейским, что в доме на улице Тобольской у него находится офис. В этот день он, как всегда, припарковал свой автомобиль у входа и пошел работать. Около 17:40 автомобиль подожгли. К приезду правоохранителей мужчина просмотрел камеры видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные бросили что-то под машину, после чего она загорелась.

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