В центре Харькова сожгли Lexus

Полиция Харьковской области

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Тобольской горит автомобиль, поступило в Шевченковский отдела полиции Харькова 10 августа.

Полиция Харьковской области В Харькове сожгли автомобиль

В результате пожара у автомобиля Lexus повреждена часть капота и пассажирские двери, сообщает пресс-служба областного управления полиции. Никто не пострадал. Правоохранители устанавливают личности поджигателей.

Владелец иномарки рассказал полицейским, что в доме на улице Тобольской у него находится офис. В этот день он, как всегда, припарковал свой автомобиль у входа и пошел работать. Около 17:40 автомобиль подожгли. К приезду правоохранителей мужчина просмотрел камеры видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные бросили что-то под машину, после чего она загорелась.