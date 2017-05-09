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    В Мариуполе сожгли на Вечном огне георгиевскую ленту

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (149)

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    Группа людей, пришедшая в поддержку акции "Бессмертный полк" с портретами и цветами, сообщила, что возле драматического театра на них напали и сорвали георгиевские ленточки.
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    В Мариуполе одна из проукраинских активисток сожгла на Вечном огне георгиевскую ленточку, сообщает издание "Новости Донбаса".

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    Также у Вечного огня произошла перепалка, в ходе которой у участниц памятных акций отобрали воздушные шары цветов российского флага.

    Ранее сообщалось, что во Львове у Вечного огня сожгли георгиевскую ленту.

    Кроме того, группа людей, пришедшая в поддержку акции "Бессмертный полк" с портретами и цветами, сообщила, что возле драматического театра на них напали и сорвали георгиевские ленточки. По словам потерпевших, они написали заявления в полицию.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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