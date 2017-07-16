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    В День взятия Бастилии во Франции протестующие сожгли 900 машин

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    Макрон - новый президент Франции (260)

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    По словам представителя Министерства внутренних дел Франции Перра-Анри Бранде, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк". Всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей.
    Полиция Франции в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Почти 900 машин сожжены и около 370 человек задержаны во Франции во время праздничных мероприятий по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии, сообщает газета Parisien.

    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Charles Platiau
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    По данным французского МВД, всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей, стражам порядка пришлось задержать 368 человек.

    Отмечается, что в 2016 году было сожжено чуть меньше машин — 855, однако задержанных было больше, чем в 2017 году — 577 человек.

    По словам представителя министерства Перра-Анри Бранде, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк" в этом году.

    Ранее сообщалось, что только в Париже безопасность во время праздника обеспечивали 11 тысяч полицейских. В охране французской столицы также были задействованы шесть речных судов, патрулирующих Сену, и беспилотник Reaper.

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