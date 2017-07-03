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    В мире

    Во Франции арестован националист, планировавший покушение на Макрона

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (257)

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    По данным СМИ, обвиняемый, разделявший ультраправую идеологию, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения, которое должно было произойти 14 июля на Елисейских полях.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Макрон откровенно проигнорировал журналистов. Это война?
    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Власти Франции предъявили обвинение в индивидуальном терроризме "националисту", заявившему, что он планировал убить президента Эммануэля Макрона, передает телеканал BFM TV.

    По данным телеканала, обвиняемый, разделявший ультраправую идеологию, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения, которое должно было произойти 14 июля на Елисейских полях во время национального парада, приуроченного ко дню взятия Бастилии.

    Сообщается, что 23-летний безработный проживал в предместье Парижа коммуне Аржантёй. При аресте, в субботу, 1 июля, он  угрожал полицейским кухонным ножом.

    В 2016 году предполагаемый злоумышленник уже был осужден за оправдание терроризма.

    Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону предстоящий саммит "Большой двадцатки" и ситуацию на Ближнем Востоке.

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