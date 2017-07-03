Во Франции арестован националист, планировавший покушение на Макрона

РИА Новости | Перейти в фотобанк Макрон откровенно проигнорировал журналистов. Это война? Власти Франции предъявили обвинение в индивидуальном терроризме "националисту", заявившему, что он планировал убить президента Эммануэля Макрона, передает телеканал BFM TV.

По данным телеканала, обвиняемый, разделявший ультраправую идеологию, в переписке на одном из игровых сайтов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения, которое должно было произойти 14 июля на Елисейских полях во время национального парада, приуроченного ко дню взятия Бастилии.

Сообщается, что 23-летний безработный проживал в предместье Парижа коммуне Аржантёй. При аресте, в субботу, 1 июля, он угрожал полицейским кухонным ножом.

В 2016 году предполагаемый злоумышленник уже был осужден за оправдание терроризма.

Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону предстоящий саммит "Большой двадцатки" и ситуацию на Ближнем Востоке.