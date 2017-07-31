В Харькове сожгли автомобиль журналиста

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные сожгли автомобиль главного редактора сайта Insider News Игорю Русину.

Инцидент произошел в Харькове в воскресенье.

Судя по фото, выложенным журналистом на его странице в Facebook, транспортное средство сгорело полностью.

Игорь Русин/Facebook Сгоревшее авто харьковского журналиста Игоря Русина, 30 июля 2017

Русин заявил о возможном готовившемся покушении на него.

"Хотелось бы сразу отметить настроение(Как говорил один одесский еврей: "Не дождетесь"!" — написал он в соцсети.

Игорь Русин/Facebook, 31 июля 2017

В то же время харьковское издание "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС сообщает, что автомобиль харьковского журналиста сгорел ночью 30 июля возле дома по проспекту Юбилейному 75.

"На месте работали 10 бойцов. Уже в 02:15 им удалось локализовать пожар. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Огнем был объят салон и внешняя часть машины. Авто выгорело практически полностью. По предварительным данным, причиной возгорания стал занос открытого источника огня", — отметил помощник начальника областного управления ГСЧС Игорь Лупандин.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Проводятся необходимые экспертизы.

Ранее в Киеве неизвестные сожгли автомобиль журналистки и активистки движения "Защити лес" Валентины Аксеновой.