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    В Харькове сожгли автомобиль журналиста

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    (обновлено: )14510
    Автомобиль харьковского журналиста Игоря Русина сгорел ночью возле дома по проспекту Юбилейному 75. По предварительным данным, причиной возгорания стал "занос открытого источника огня".
    Сгоревшее авто харьковского журналиста Игоря Русина, 30 июля 2017
    Игорь Русин/Facebook

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные сожгли автомобиль главного редактора сайта Insider News Игорю Русину. 

    Инцидент произошел в Харькове в воскресенье. 

    Судя по фото, выложенным журналистом на его странице в Facebook, транспортное средство сгорело полностью.

    Игорь Русин/Facebook
    Сгоревшее авто харьковского журналиста Игоря Русина, 30 июля 2017

    Русин заявил о возможном готовившемся покушении на него.

    "Хотелось бы сразу отметить настроение(Как говорил один одесский еврей: "Не дождетесь"!" — написал он в соцсети.

    Игорь Русин/Facebook, 31 июля 2017

    В то же время харьковское издание "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС сообщает, что автомобиль харьковского журналиста сгорел ночью 30 июля возле дома по проспекту Юбилейному 75.

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    "На месте работали 10 бойцов. Уже в 02:15 им удалось локализовать пожар. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Огнем был объят салон и внешняя часть машины. Авто выгорело практически полностью. По предварительным данным, причиной возгорания стал занос открытого источника огня", — отметил помощник начальника областного управления ГСЧС Игорь Лупандин.

    Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Проводятся необходимые экспертизы.

    Ранее в Киеве неизвестные сожгли автомобиль журналистки и активистки движения "Защити лес" Валентины Аксеновой. 

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