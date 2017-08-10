Задымление локомотива. Под Ивано-Франковском "застрял" пассажирский поезд

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Локомотив пассажирского поезда Ивано-Франковск — Геническ загорелся в четверг возле города Бурштын в Ивано-Франковской области, движение было приостановлено на полтора часа, сообщает местное издание "Мисто".

Поезд отправился из областного центра в 15:42 и вскоре остановился между станциями Галич и Ходоров из-за задымления в локомотиве.

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По данным издания, потерпевших нет.

В свою очередь издание "Курс" сообщает со ссылкой на пожарных, что в отсеке двигателя локомотива произошло короткое замыкание, в результате чего возникло существенное задымление. Вогорания удалось избежать.

mi100.info Задымление локомотива пассажирского поезда в Ивано-Франковской области, 10 августа 2017

Накануне утром автомобиль ВАЗ попал под поезд Киев — Ворохта неподалеку от поселка Большовцы в Ивано-Франковской области. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка.