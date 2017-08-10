Фотоитоги 10 августа: похороны Ирины Бережной, бои против АЗС в Киеве и угрозы КНДР

В центре Киева в четверг, 10 августа, состоялось прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии. Так, в Киево-Печерской Лавру, где прошла церемония, пришли многие коллеги по парламенту, родственники и друзья погибшей.

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Протестующие против строительства автозаправочной станции перекрыли движение и построили баррикады на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Организаторы акции сообщили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки ОККО на улице Ревуцкого, 8, которая построена в непосредственной близости от жилых домов. Также организаторы отмечают, что на данный момент никто из представителей власти не вышел с ними на связь.

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