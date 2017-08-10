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    Фотоленты

    Фотоитоги 10 августа: похороны Ирины Бережной, бои против АЗС в Киеве и угрозы КНДР

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    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017
    Акция жителей Быковни за спасение Быковнянского леса от тотальной вырубки и застройки
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с новым главой Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом и бывшим руководителем ведомства
    Последствия землетрясения в Китае
    Тропический шторм Франклин вторгся на полуострове Юкатан в Мексике
    Последствия урагана в Мексике
    Японцы в Токио напротив монитора с новостями о ракетных испытаниях Северной Кореи
    С 10 августа в Киеве заработала безналичная система оплаты за парковку автотранспорта. Водитель платит за стоянку автомобиля через паркомат в Киеве.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной.
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС.
    Украинское фото
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017.
    lb.ua
    Акция жителей Быковни за спасение Быковнянского леса от тотальной вырубки и застройки
    Акция жителей Быковни за спасение Быковнянского леса от тотальной вырубки и застройки.
    Украинское фото
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с новым главой Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом и бывшим руководителем ведомства
    Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с новым главой Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом и бывшим руководителем ведомства, в настоящее время советником президента Виктором Назаренко в Киеве.
    УНИАН
    Последствия землетрясения в Китае
    Последствия землетрясения в Китае.
    REUTERS Thomas Peter
    Тропический шторм Франклин вторгся на полуострове Юкатан в Мексике
    Тропический шторм Франклин вторгся на полуострове Юкатан в Мексике.
    HUGO BORGES / AFP
    Последствия урагана в Мексике
    Последствия урагана в Мексике.
    AP Photo/Felix Marquez
    Японцы в Токио напротив монитора с новостями о ракетных испытаниях Северной Кореи
    Японцы в Токио напротив монитора с новостями о ракетных испытаниях Северной Кореи.
    REUTERS Toru Hanai
    С 10 августа в Киеве заработала безналичная система оплаты за парковку автотранспорта. Водитель платит за стоянку автомобиля через паркомат в Киеве.
    С 10 августа в Киеве заработала безналичная система оплаты за парковку автотранспорта. Водитель платит за стоянку автомобиля через паркомат в Киеве.
    УНИАН

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    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной.

    В центре Киева в четверг, 10 августа, состоялось прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии. Так, в Киево-Печерской Лавру, где прошла церемония, пришли многие коллеги по парламенту, родственники и друзья погибшей.

    Смотрите также: В Киеве простились с Ириной Бережной

    Протестующие против строительства автозаправочной станции перекрыли движение и построили баррикады на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Организаторы акции сообщили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки ОККО на улице Ревуцкого, 8, которая построена в непосредственной близости от жилых домов. Также организаторы отмечают, что на данный момент никто из представителей власти не вышел с ними на связь.

    Смотрите также: "Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады

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