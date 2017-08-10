Смерть студентки КПИ в поезде: в полиции сообщили детали

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КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция проводит расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) по факту гибели несовершеннолетней студентки КПИ Анны Линник, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

"Несовершеннолетняя девушка ехала с подругами из Херсона в направлении Киева. ЧП произошло за 10 минут до остановки, дверь проводниками не открывалась. Сейчас полиция устанавливает, при каких обстоятельствах девушка выпала из поезда", — рассказали в полиции.

По заключению экспертов, телесные повреждения свидетельствуют о том, что черепно-мозговая травма могла быть получена в результате падения.

Следов избиения и порезов на теле жертвы не обнаружено. В полиции отметили, что погибшая не курила. Почему двери в тамбуре открылась на ходу — устанавливает следствие. Очевидцы отметили, что конфликтов у девушки ни с кем не было.

Напомним, тело студентки Киевского политехнического института нашли возле железнодорожных путей вблизи города Александрия Кировоградской области.