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    Происшествия

    Смерть студентки КПИ в поезде: в полиции сообщили детали

    (обновлено: )211
    По данным полиции, инцидент произошел за 10 минут до остановки. Двери проводниками не открывалась. Сейчас полиция устанавливает, при каких обстоятельствах девушка выпала из поезда.
    Погибшая студентка КПИ Анна Линник
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция проводит расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) по факту гибели несовершеннолетней студентки КПИ Анны Линник, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

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    "Несовершеннолетняя девушка ехала с подругами из Херсона в направлении Киева. ЧП произошло за 10 минут до остановки, дверь проводниками не открывалась. Сейчас полиция устанавливает, при каких обстоятельствах девушка выпала из поезда", — рассказали в полиции.

    По заключению экспертов, телесные повреждения свидетельствуют о том, что черепно-мозговая травма могла быть получена в результате падения.

    Следов избиения и порезов на теле жертвы не обнаружено. В полиции отметили, что погибшая не курила. Почему двери в тамбуре открылась на ходу — устанавливает следствие. Очевидцы отметили, что конфликтов у девушки ни с кем не было.

    Напомним, тело студентки Киевского политехнического института нашли возле железнодорожных путей вблизи города Александрия Кировоградской области.

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