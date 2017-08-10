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    Происшествия

    Студентка КПИ погибла при загадочных обстоятельствах в поезде

    (обновлено: )27601
    Как сообщил очевидец, девушка оставила все свои вещи и куда-то вышла. Позже стало известно, что она либо выбросилась сама с поезда или же ей кто-то "помог".
    Погибшая студентка КПИ Анна Линник
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. При загадочных обстоятельствах погибла 7 августа студентка Издательско-полиграфического института НТУУ "КПИ" им. Сикорского Анна Линник, сообщает "Апостроф".

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    Согласно данным, она погибла, возвращаясь из Оздоровительного комплекса "Маяк" поездом Херсон — Киев.

    По словам очевидца, который ехал с погибшей в одном поезде, девушка оставила все свои вещи и куда-то вышла. Позже стало известно, что она либо выбросилась сама с поезда или же ей кто-то "помог".

    Официальной информации в данный момент нет.

    Тело девушки обнаружили сотрудники "Укрзализныци" примерно в 10 часов утра около Александрии Кировоградской области.

    Похоронят девушку сегодня, 10 августа, на Байковом кладбище.

    Напомним, в центре Харькова зарезали иностранного студента.

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