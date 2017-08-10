В Хмельницкой области разбилась на авто молодая пара

Нацполиция в Хмельницкой области

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области в ДТП погибли 21-летний парень и 20-летняя девушка. Молодые люди ехали на автомобиле "Ford Transit Connect" и врезались в электроопору.

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"ДТП произошло 9 августа, около 14.45 часов на автодороге сообщением "Каменец-Подольский – Белогорье", – сообщает хмельницкая полиция.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.