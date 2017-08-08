КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Во Франции в ДТП погиб известный писатель Гонзаг Сен-Бри, сообщает politeka.net.

Как стало известно, авария случилась в ночь на вторник в департаменте Кальвадос: машина, в которой находился писатель, врезалась в дерево.

Гонзаг Сен-Бри родился в 1948 году, и является автором более 40 книг, многие из которых повествуют о жизни известных писателей, среди которых Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер, Виньи и другие.

В 2010 году была опубликована его известная работа "В рай с Майклом Джексоном", в которой автор раскрывает подробности его бесед с королем поп-музыки. Новая книга Сен-Бри под названием "Непокорные Аристократ" должна выйти во Франции 30 августа.

Писатель также сотрудничал со многими французскими СМИ. С 1980 года он писал для ежедневной газеты Le Figaro, публиковал статьи в Paris Match. Сен-Бри также является создателем литературного фестиваля "Лес книг".

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