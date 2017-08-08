Все в зерне. На одесской трассе перевернулась фура, движение заблокировано

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Грузовой автомобиль, перевозивший зерно, перевернулся на трассе Одесса — Киев, движение транспорта заблокировано.

"Авария произошла возле села Петроверовка (бывш. Жовтень) Ширяевского района. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, сбил около 50 метров отбойника, а затем выехал на встречную полосу, где автомобиль опрокинулся", — говорится в сообщении trassae95.com.

trassae95.com Фура с зерном перевернулась на трассе Одесса - Киев

По информации СМИ, на данном участке трассы образовалась масштабная пробка.

Ранее сообщалось, что в Николаеве участник рок-группы Green Grey попал в ДТП.