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    Все в зерне. На одесской трассе перевернулась фура, движение заблокировано

    (обновлено: )63
    Водитель многотонной фуры не справился с управлением, после чего сбил около 50 метров отбойника и выехал на встречную полосу. Машина в результате инцидента перевернулась.
    Фура с зерном перевернулась на трассе Одесса - Киев
    trassae95.com

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Грузовой автомобиль, перевозивший зерно, перевернулся на трассе Одесса — Киев, движение транспорта заблокировано.

    "Авария произошла возле села Петроверовка (бывш. Жовтень) Ширяевского района. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, сбил около 50 метров отбойника, а затем выехал на встречную полосу, где автомобиль опрокинулся", — говорится в сообщении trassae95.com.

    trassae95.com
    Фура с зерном перевернулась на трассе Одесса - Киев

    По информации СМИ, на данном участке трассы образовалась масштабная пробка.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве участник рок-группы Green Grey попал в ДТП.

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