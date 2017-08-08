В Черниговской области мужчину насмерть засыпало песком

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Мужчину насмерть засыпало песком в результате оползня в песчаном карьере в Черниговской области. Инцидент произошел 7 августа, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, в результате оползня в карьере вблизи с. Малая Кошелевка Нежинского района под завал попал местный житель 1976 года рождения. Мужчина осуществлял несанкционированную добычу песка для собственных нужд.

Силами отделения 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Нежина (1 единица техники, 5 человек личного состава) проведены работы по извлечению тела из-под песчаного завала.