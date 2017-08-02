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    Киев

    В горящей квартире в Киеве нашли тело пожилой женщины

    (обновлено: )18
    Сообщается, что в связи с инцидентом были эвакуированы жильцы подъезда, в котором горела одна из квартир. Также, по предварительной информации, женщина была убита до возгорания в помещении.
    В горящей квартире в Киеве нашли тело пожилой женщины. Кадры с места ЧП
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Тело пожилой женщины было обнаружено в горящей квартире в столице на проспект Маршала Рокоссовского в ночь на среду, сообщают СМИ.

    "Смертельный пожар в Киеве на Рокоссовского: в горящей квартире найдено тело пожилой женщины. Пришлось эвакуировать весь подъезд. Затоплено более 5 квартир. Возможно, была убита до возгорания", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

    Facebook dtp.kiev.ua
    В горящей квартире в Киеве нашли тело пожилой женщины. Кадры с места ЧП

    На месте работали эксперты и опергруппа. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Напомним, в конце минувшего месяца на одном из СТО в Киеве произошел масштабный пожар.

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