КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Тело пожилой женщины было обнаружено в горящей квартире в столице на проспект Маршала Рокоссовского в ночь на среду, сообщают СМИ.

"Смертельный пожар в Киеве на Рокоссовского: в горящей квартире найдено тело пожилой женщины. Пришлось эвакуировать весь подъезд. Затоплено более 5 квартир. Возможно, была убита до возгорания", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

Facebook dtp.kiev.ua В горящей квартире в Киеве нашли тело пожилой женщины. Кадры с места ЧП

На месте работали эксперты и опергруппа. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в конце минувшего месяца на одном из СТО в Киеве произошел масштабный пожар.