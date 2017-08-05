Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в Москве

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на Рублевском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве застрелили директора столичного океанариума Андрея Чернова.

"На Рублевском шоссе вчера нашли тело мужчины с огнестрельным ранением", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив других подробностей.

Напомним, в Киеве обнаружили тело убитого переселенца.