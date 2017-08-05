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    Россия

    Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в Москве

    (обновлено: )107
    Как отмечается, на Рублевском шоссе в пятницу нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив других подробностей.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на Рублевском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве застрелили директора столичного океанариума Андрея Чернова.

    "На Рублевском шоссе вчера нашли тело мужчины с огнестрельным ранением", — сказал собеседник агентства.

    В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив других подробностей.

    Напомним, в Киеве обнаружили тело убитого переселенца.

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