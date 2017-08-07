В Днепропетровской области мужчина полгода прятал тело сожительницы в шкафу

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Мужчина, который полгода хранил в шкафу тело бывшей сожительницы, задержан в Верхнеднепровске 1 августа, сообщает в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Выяснилось, что 45-летняя умершая находилась в розыске с 17 февраля, когда в отделение полиции обратилась ее мать и сообщила, что 29 января ее дочь ушла из дома и больше не возвращалась", — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска Верхнеднепровского отделения полиции установили, что за два года до смерти женщина проживала вместе с 56-летним мужчиной. Позднее они разошлись, однако женщина часто наведывалась к нему в гости.

Национальная полиция Украины На Днепропетровщине оперативники задержали мужчину, который полгода прятал тело бывшей сожительницы в шкафу

"Когда в квартире подозреваемого нашли тело умершей, он рассказал, что 30 января пришел домой и увидел свою любимую мертвой. Испугавшись, спрятал тело в шкафу", — уточнили в полиции.

Однако версия подозреваемого развалилась, когда судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате острой кровопотери в связи с травмой шеи.

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"Тогда мужчина признался, что в этот день он попросил женщину приготовить ужин, однако она потратила деньги на алкоголь. Хозяин разозлился и ударил бывшую возлюбленную кухонным ножом в шею. Убедившись, что женщина умерла, он натянул на тело полиэтиленовый пакет и спрятал в шкафу. В последующие месяцы, когда гости хозяина интересовались неприятный запахом, рассказывал, что причиной является старые вещи его покойной матери", — резюмировали в правоохранительных органах.

Национальная полиция Украины На Днепропетровщине оперативники задержали мужчину, который полгода прятал тело бывшей сожительницы в шкафу

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сорокапятилетний мужчина, страдающий психическим заболеванием, подозревается в убийстве своей матери и сестры в Мариуполе.