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    Знаменитые усы Дали, тело которого эксгумировали, сохранили форму

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    Как сообщил генеральный директор фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас, тело Дали было забальзамировано, поэтому и знаменитые усы сохранили форму.
    Выставка работ Сальвадора Дали
    Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Тело испанского художника Сальвадора Дали, которое пришлось эксгумировать из-за постановления мадридского суда, хорошо сохранилось благодаря бальзамированию; даже знаменитые усы сохранили форму, заявил генеральный директор фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас.

    Выставка цветов в Лондоне
    REUTERS Dylan Martinez
    Выставка цветов в Лондоне

    В ночь на пятницу в театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас прошла процедура эксгумации тела художника-сюрреалиста. Таким образом, было исполнено решение суда Мадрида, в конце июня удовлетворившего иск прорицательницы Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали — ее отец. Суд пришел к выводу: единственный способ установить это – провести сопоставительный анализ ДНК. Для эксгумации пришлось поднимать полуторатонную плиту пола музея, под которой захоронен Дали, доставать гроб, эксгумировать тело и брать образцы. Анализом ДНК будет заниматься мадридский Институт токсикологии.

    На процедуре эксгумации присутствовало ограниченное число людей: несколько судмедэкспертов, директор музея, мэр Фигераса, представители департамента культуры Жироны, адвокат фонда и представители правоохранительных органов. Сама процедура была завершена в 0.40 пятницы.

    По его словам Пенюэласа, "взяли образцы двух больших костей, волосы и ногти". После проведения анализа их вернут на место. Тело оказалось в хорошем состоянии.

    "Тело было забальзамировано, то есть мумифицировано. Поэтому и знаменитые усы сохранили форму. Это был очень эмоциональный момент", — сказал Пенюэлас на пресс-конференции.

    Представители фонда признались, что были "очень глубоко тронуты самим фактом эксгумации".

    "Все мы в фонде были лично затронуты тем, что было вчера ночью. Поскольку Дали основал этот институт, мы относимся с огромным уважением. Мы сделали все возможное, чтобы не подпустить это, но вынуждены были выполнить судебное решение", — заявил Хуан Мануэль Севильяно.

    Результаты анализа ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства станут известны в первой половине сентября.

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