В Одессе четыре пассажира пытались задушить таксиста

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. В Одессе произошел вопиющий случай. Банда, состоящая из трех парней и девушки, пыталась задушить автомобилиста, согласившегося подкинуть их от Привоза до Черемушек, передает "Думская".

dumskaya.net В Одессе четыре человека пытались задушить таксиста

Как рассказал сын потерпевшего водителя, в районе площади Толбухина на шею его отца накинули удавку. Пока один из нападавших душил 58-летнего одессита, двое других мужчин-пассажиров наносили удары по лицу жертвы, а девушка, сидевшая на переднем сиденье, держала его руки.

Таксисту удалось свернуть во дворы в районе 3-го номера по Космонавтов и позвать на помощь. Отдыхавшие во дворе люди задержали троих нападавших, одному, с удавкой, удалось сбежать. Сейчас пострадавший находится в больнице с травмами шеи и лица, преступников полиция увезла.

Напомним, в Харькове жестоко убили таксиста.