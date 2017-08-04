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    В Запорожье вооруженные люди отобрали у мужчины сумку со 100 тыс грн

    (обновлено: )11620
    По данным полиции, сотрудник одной из коммерчески фирм с головным офисом в Киеве, привез в запорожский филиал деньги. По дороге в офис к нему подбежали трое вооруженных мужчин и отобрали сумку, в которой было 102 тыс. грн.
    В Запорожье вооруженные люди отобрали у мужчины сумку со 100 тыс грн
    "Вся власть"

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Запорожье трое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на сотрудника коммерческой фирмы и, угрожая оружием, похитили 102 тыс. грн, сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

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    Как уточняется, нападение произошло в пятницу утром. По данным полиции, сотрудник одной из коммерчески фирм с головным офисом в Киеве, привез в запорожский филиал деньги. По дороге в офис к нему подбежали трое вооруженных мужчин и отобрали сумку, в которой было 102 тыс. грн.

    После этого неизвестные сели в черный автомобиль и скрылись с места преступления. В данный момент в Запорожье объявлен план "Перехват".

    Напомним, ранее в Подольском районе Киева неизвестные в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 млн грн.

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